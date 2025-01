Fluminense se reapresenta com o reforço do elenco principal para o próximo compromisso no Carioca

Mano Menezes e restante do elenco voltam ao Fluminense na próxima rodada do Carioca - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Mano Menezes e restante do elenco voltam ao Fluminense na próxima rodada do Carioca - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho, na manhã desta segunda-feira (20). O Tricolor contou com o reforço do elenco principal e do técnico Mano Menezes. Na próxima rodada do Carioca, contra Portuguesa na próxima quinta (23), o clube deve ter todos os seus atletas à disposição.

Com isso, grande parte do grupo de jovens que estiveram presentes nas primeiras rodadas da competição foram liberados e retornam para suas agendas das categorias de base de Xerém. Somente o goleiro Gustavo Ramalho, os meias Wallace Davi e Isaque e o atacante Riquelme Felipe permaneceram.

A principal missão do grupo principal do Fluminense é fazer uma campanha de recuperação para chegar na parte de cima da tabela. Em três jogos, o clube somou apenas dois pontos e hoje ocupa a 10ª posição na tabela.

Confira o elenco do Fluminense para a sequência do Carioca:

GOLEIROS: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Pedro Rangel e Marcelo Pitaluga.

LATERAIS: Samuel Xavier, Guga, Gabriel Fuentes e Renê.

ZAGUEIROS: Thiago Silva, Thiago Santos, Ignácio, Freytes e Manoel.

MEIAS: Martinelli, Bernal, Nonato, Wallace Davi, Hércules, Victor Hugo, PH Ganso*, Renato Augusto, Jhon Arias, Lima e Isaque.

ATACANTES: Germán Cano, Keno, Kauã Elias, Canobbio, Lavega, Riquelme, Serna, Lelê e Paulo Baya.

Obs: *Ganso está afastado por conta de uma miocardite