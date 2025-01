Péssimo começo no Campeonato Carioca ameaça classificação dos quatro grandes para as semifinais do torneio

Com o péssimo começo de Campeonato Carioca dos quatro grandes do Estado, os considerados pequenos se destacam. No momento, Nova Iguaçu, Maricá, Portuguesa e Volta Redonda ocupam as quatro primeiras colocações na tabela e estariam se classificando para as semifinais do torneio.

Após três rodadas, o sinal de alerta está ligado para os grandes do Rio, que estão no bloco dos cinco últimos colocados na tabela. Sem muito tempo para treinar, por conta do calendário, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco começaram a competição com os times recheados de jovens das categorias de base e jogadores pouco prestigiados no ano anterior.

Os clubes com menor investimento se reforçaram, se estruturaram e o cenário é complica a vida dos grandes. O Botafogo, único que conquistou uma vitória entre os grandes, ocupa apenas a 8ª colocação. O Glorioso tem 3 pontos, o que significa que nos seus outros dois compromissos, sofreu duas derrotas.

Botafogo tem apenas uma vitória em seus três primeiros compromissos no Estadual | Foto: Arthur Barreto/Botafogo

Na sequência, aparece o Vasco. O cruzmaltino, em 9º, também possui 3 pontos no Carioca. Mas, o clube de São Januário ainda não venceu. Em seus três primeiros compromissos, o clube conseguiu apenas três empates.

Vasco empatou pela terceira vez no Campeonato Carioca | Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Hoje em 10º na tabela, o Fluminense tem apenas 2 pontos. O Tricolor soma dois empates e uma derrota nesta edição do torneio.

Por fim, vem o Flamengo. O rubro-negro é o 11º colocado, apenas uma posição a frente do Bangu, lanterna do campeonato. Até o momento, são duas derrotas e um empate em seus primeiros três duelos no Cariocão.