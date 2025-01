Vasco encaminha rescisão do atacante colombiano Emerson Rodríguez

Emerson Rodríguez está de saída do Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco encaminhou a rescisão do empréstimo do atacante Emerson Rodríguez. O colombiano será devolvido ao Inter Miami, dos Estados Unidos. O atleta já se despediu dos companheiros no último sábado (18).

Em breve, o cruzmaltino deve comunicar a saída de Emerson. Ele não faz mais parte dos planos da direção vascaína, que tentava a liberação com o clube norte-americano desde o fim de 2024. O jogador chegou ao Vasco contratado pelo diretor Pedro Martins, que não está mais em São Januário.

Na maioria das atividades de treinamento da semana passada, Emerson Rodríguez não esteve presente. Ele teve uma forte gripe e chegou a ir ao hospital para realizar exames. O colombiano esteve nas atividades na quinta-feira passada, treinou na sexta-feira e se despediu no dia seguinte.

Emerson Rodríguez fez 21 jogos em 2024, marcou duas vezes e deu uma assistência. O atacante não se firmou no time titular, mas teve uma sequência de jogos quando David se lesionou ao fim da temporada passada. Ele teve problemas extracampo, como o episódio no qual faltou um treino na véspera do clássico contra o Botafogo, o que irritou a diretoria e a comissão técnica de Rafael Paiva na época.