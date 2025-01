Maricá mantém liderança do Carioca após empate com o Fluminense

Com o empate, o Flu ainda busca sua primeira vitória no Carioca 2025 - Foto: Bruno Maia/Maricá FC

O Fluminense arrancou um empate em 1 a 1 contra o Maricá nos últimos minutos da partida, realizada na noite deste sábado (18), no Estádio Moça Bonita, em Bangu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O gol do Tricolor foi marcado por Kauã Elias, que converteu um pênalti nos acréscimos após boa atuação de Riquelme, autor da jogada que originou a penalidade.

O Maricá saiu na frente com um gol de Denilson, mas não conseguiu manter a vantagem até o final, vendo o Fluminense reagir e garantir o empate em um momento decisivo. Apesar do tropeço, a equipe de Maricá segue líder da Taça Guanabara, com sete pontos, mantendo-se invicta até o momento na competição. Já o Fluminense, com apenas dois pontos conquistados, segue na parte inferior da tabela, ocupando a 10ª colocação.

O Maricá saiu na frente com um gol de Denilson | Foto: Bruno Maia/Maricá FC

Com o empate, o Flu ainda busca sua primeira vitória no Carioca 2025 e tem compromisso marcado para quinta-feira (23), contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro, às 21h30. O Maricá, por sua vez, jogará na quarta-feira (22), contra o Nova Iguaçu, em Cordeirinho, no Estádio João Saldanha, às 15h45.