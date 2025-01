Nos pênaltis, Fluminense perde para o São Paulo e dá adeus à Copinha 2025

O São Paulo venceu o Fluminense nos pênaltis por 5 a 4 e se classificou para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No tempo normal, os times empataram sem gols no duelo desta quinta-feira no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelas oitavas.

O Tricolor do Morumbi contou com a estrela do goleiro João Pedro, que fez grandes defesas no tempo normal e ainda pegou uma das cobranças na decisão de pênaltis. Os Moleques de Xerém foram melhores, criaram mais chances, mas não conseguiram ser efetivos e foram eliminados, mesmo invictos na Copinha.

O São Paulo avança às para as quartas de final para enfrentar o Cruzeiro, que fez 3 a 0 no Bahia. O Tricolor do Morumbi jogará no sábado, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.

O primeiro tempo não teve inspiração de nenhumas equipes, que não conseguiram tirar o placar do zero. A primeira chegada perigosa foi do Fluminense, logo aos seis minutos, quando Wesley Natã parou na defesa do goleiro João Pedro.

O São Paulo pouco produziu e até chegou a balançar as redes duas vezes, mas em ambas o assistente marcou impedimento. Aos 40, Wesley Natã tentou de bicicleta, quase fez um golaço, mas mandou para fora. Já nos acréscimos da etapa inicial, Fabinho, do Flu, soltou uma bomba e obrigou o goleiro João Pedro a fazer uma grande defesa.

As defesas voltaram a prevalecer no segundo tempo, mas os times ficaram mais próximos de abrir o placar. O São Paulo começou mais firme, mas pecava na pontaria.

O Fluminense respondeu aos 10 minutos, quando Maik bloqueou a finalização de Júlio Fidelis. Aos 15, o Tricolor do Morumbi teve sua grande chance no jogo, quando Andrade perdeu um gol na pequena área, sozinho.

O goleiro são-paulino João Pedro foi destaque do time paulista e salvou aos 22 e principalmente aos 31 minutos. Keven Samuel só não abriu o placar para os Moleques de Xerém, porque João Pedro operou um verdadeiro milagre, garantindo o 0 a 0 ao final da etapa complementar.

Penalidades

Paulinho, Maik, Hugo, Negrucci e Ryan Francisco convertaram os cinco pênaltis do São Paulo; Fabinho, Léo Jance, Gorgulho e Keven Samuel marcaram para o Fluminense, mas Júlio Fidelis parou no goleiro João Pedro.