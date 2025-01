Final da Supercopa entre Flamengo e Botafogo vai ter show de Joelma

Disputa acontece no dia 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém - Foto: Divulgação

A disputa entre Botafogo e Flamengo pela final da Supercopa do Brasil vai contar com um show da cantora Joelma. A artista vai fazer a abertura do evento, com uma apresentação durante o aquecimento para a partida, marcada para acontecer às 16h no próximo dia 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

O show foi anunciado nesta quarta (15) pela TV Globo, responsável pela transmissão televisiva do evento, que negociou a apresentação em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo a emissora, Joelma foi escolhida por representar a cultura do estado onde a partida acontece.