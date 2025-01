Fluminense se movimenta para renovar com nomes importantes do elenco

O Fluminense iniciou o planejamento da nova temporada com a ideia de manter as peças do elenco que tinha contrato se encerrando em dezembro de 2025. Uma boa parte desse processo já está resolvido. As renovações de Lima, Samuel Xavier e Thiago Santos já foram publicadas no BID da CBF.

Agora, Lima tem vínculo com o Tricolor até 2027. Samuel e Thiago ampliaram seus contratos até 2026. Outros dois nomes que estão perto de renovar são os atacantes Cano e Keno. O acordo deve ser finalizado nos próximos dias.

Outros nomes que o Fluminense corre para acertar um novo acordo são de Paulo Henrique Ganso e Guga. As negociações com o meia e o lateral-direito seguem na busca de um denominador comum. A proposta inicial feita pelo Fluminense não foi aceita pelos atletas inicialmente. As tratativas continuam.

Eles têm contrato até o final deste ano. Os empresários de Ganso e Guga tem boa relação com a diretoria tricolor e a tendência é que cheguem a um acordo nas próximas semanas.

O goleiro Fábio, de 44 anos, é visto como um caso à parte. As partes que negociam uma extensão estão alinhadas. Ele seguirá em 2025 e uma possível extensão de contrato, até o fim de 2026, será avaliada ao longo dessa temporada.

O zagueiro Manoel, de 34 anos, tem uma situação própria. Ele tinha vínculo até o fim de 2024, assinou no CT Carlos Castilho novo contrato válido até dezembro de 2025, já anunciado pelo clube. O jogador aceitou uma redução salarial grande para continuar, como forma de gratidão ao clube, e é peça valorizada dentro do planejamento.