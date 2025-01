Vasco anuncia contratação do zagueiro Maurício Lemos

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira (15), a contratação do zagueiro Maurício Lemos. O uruguaio, de 29 anos, estava no Atlético-MG e chega ao cruzmaltino em definitivo.

O contrato do defensor com o Gigante da Colina será, a princípio, até dezembro de 2025. Contudo, pode ser renovado automaticamente até dezembro de 2027 de acordo com as metas estabelecidas no vínculo.

Maurício Lemos chegou ao Rio de Janeiro no último sábado (11) para realizar exames médicos. Em seguida, o zagueiro se juntou ao grupo e esteve presente na primeira atividade no CT Moacyr Barbosa na última segunda (13).

O uruguaio fez as últimas duas temporadas no Galo, disputando 57 jogos e marcando três gols. Ele também já atuou por Fenerbahçe (Turquia), Las Palmas (Espanha), Sassuolo (Itália) e Rubin Kazan (Rússia).

Ele é o quinto reforço anunciado pelo Vasco para a temporada 2025. Antes dele, o clube já havia anunciado Tchê Tchê, Daniel Fuzato, Lucas Oliveira e Lucas Freitas.