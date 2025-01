Fluminense joga em Moça Bonita, contra o Sampaio Corrêa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca

O Fluminense encara o Sampaio Corrêa, neste domingo (12) às 19h (horário de Brasília) em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca de 2025. O jogo acontece no Estádio de Moça Bonita, em Bangu.

Após um 2024 frustrante por conta da briga até a última rodada contra o rebaixamento no Brasileirão, o Tricolor carioca busca se reerguer. No começo desse ano, foi o grande do estado que mais contratou, mas sem nomes de grande impacto. Mano Menezes renovou com o Flu e seguirá no comando técnico.

Moça Bonita é o palco da estreia do Fluminense no Cariocão | Foto: André Moreira/RFC

O elenco principal ficou de férias após o fim do Brasileirão e voltou aos trabalhos apenas no último dia 8 de janeiro. Com isso, o Fluminense começa o Carioca com jovens da base e peças que não estiveram na última rodada do torneio nacional de 2024.



O Sampaio Corrêa disputou a semifinal da Taça Rio em 2024 mas foi eliminado pelo Botafogo. O clube inicia o Carioca 2025 com 13 contratações. Destaques para o volante Daniel Vançan (ex-Mixto e Oeste), o atacante Elias (ex-Cabofriense) e a volta do meia Rodrigo Dantas (ex-Sporting Guadalupe-POR e Atlético Tubarão). O técnico Alfredo Sampaio, que assumiu o time na metade do estadual do ano passado, também está de volta. O clube tem sede em Saquarema e manda os jogos no Estádio Lourival Gomes de Almeida.

O provável Fluminense para a primeira rodada do Campeonato Carioca é: Vitor Eudes; Felipe Andrade, Manoel, Caio Amaral (Davi Schuindt), Rafael Monteiro; Victor Hugo, Wallace Davi, Isaque; Riquelme, Paulo Baya, João Neto (Luan Brito).



O Sampaio deve iniciar o duelo com a seguinte formação: Zé Carlos; Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Vançan, Agu e Luan; Pernão, Max e Elias.

A arbitragem fica por conta de Lucas Coelho Santos. Os assistentes são Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Victor Augusto Camões de Abreu. O VAR é comandado por Alexandre Vargas Tavares de Jesus.