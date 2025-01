Flamengo estreia no Carioca diante do Boavista, em Sergipe

O Flamengo inicia sua temporada 2025 na tarde deste domingo, às 16h (horário de Brasília), contra o Boavista. A partida é válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca, e será disputada no Batistão, em Sergipe.

Depois de encerrar 2024 com o título da Copa do Brasil, o Fla inicia a nova temporada com uma nova gestão no comando do clube e no futebol. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, trouxe o português José Boto para ser diretor esportivo.

Batistão, em Sergipe, é o palco da estreia do rubro-negro na temporada | Foto: Johnny Canon/Governo de Sergipe

Já o Boavista segue na Série A-1 do Carioca e vem ao longo dos anos sendo um dos principais clubes fora do grupo dos quatro grandes do estado. O clube inicia a temporada com mudança na gestão, com o modelo de SAF.

O Flamengo deve entrar em campo da seguinte forma: Dyogo Alves; Pablo, Cleiton, Daniel Sales e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Thiaguinho, Carlinhos e Guilherme.



O onze inicial da equipe de Saquarema deve ser: Diego Loureiro, Ben-Hur, Sheldon, Caran, Alyson, Zé Mateus, Erick Flores, Caetano, Gabriel Conceição, Resende e Abner Vinícius.

A arbitragem do jogo fica por conta de Pierry Dias dos Santos, auxiliado por Juan Motta Cidri e Júlio César Souza Gaudência. No VAR, quem comanda é Rodrigo Carvalhaes de Miranda.