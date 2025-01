Sem propostas da Europa, Arias pode seguir no Fluminense

Jhon Arias pode seguir no Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Com o início das transferências nessa primeira janela de 2025, Jhon Arias ainda segue como jogador do Fluminense. O colombiano tinha sua saída como certa meses atrás, com rumo à Europa. No entanto, ainda nenhuma oferta chegou ao tricolor.

O desejo do Flu é que Arias continue defendendo o clube, ampliando sua história como ídolo nas Laranjeiras. Uma proposta de renovação de contrato por mais quatro anos foi ampliação salarial significativa, que colocaria ele com os maiores vencimentos do elenco, foi realizada em agosto e ainda existe.

A situação é de espera por parte do Fluminense. Pelo menos até o fechamento dessa primeira janela de transferências, que acontece no dia 28 de fevereiro. Uma possível saída de Arias só é considerada para times da Europa, onde o colombiano tem o sonho de atuar. O Flu nem cogita negociar o atleta com clubes brasileiros.

A tendência é que caso não surja uma proposta vantajosa para o jogador nas próximas semanas, as conversas pela renovação ganhem força a partir de fevereiro. O Fluminense sabe que o jogador desperta desejo no mercado e por isso vem se preparando com reforços para o setor, mas não desiste de tentar a permanência.