Marlon Gomes, ex-Vasco, chega a acordo salarial com o Botafogo

Marlon Gomes pode ser jogador do Botafogo em 2025 - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

O meia Marlon Gomes deu sinal positivo para uma proposta do Botafogo. O jogador agora aguarda o clube carioca negociar com seu atual time, o Shaktar Donetsk, da Ucrânia. Formado nas categorias de base do Vasco, Marlon chegou ao clube ucraniano em janeiro de 2024 por 12 milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação da época) e mais 4 milhões de euros em bônus.

Mesmo com a aprovação do jogador, que já acertou uma base salarial com o Glorioso, a negociação é considerada como difícil, por conta de um custo de uma eventual compra. A expectativa é que Marlon Gomes não deixe o Shaktar por menos de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões).

O jogador está feliz no atual clube, mas considera um retorno ao Rio de Janeiro como uma boa oportunidade na carreira e na vida pessoal. Os conflitos entre Rússia e Ucrânia pesam na decisão do atleta. O Shaktar, hoje, manda seus jogos longe do país.

O Botafogo fez os primeiros contatos com Marlon no final de dezembro. Ele se encaixa no perfil desejado pela Eagle, rede de clubes de John Textor, que é ter jogadores jovens e com potencial de entrega em performance e de venda futura.

Segundo volante de origem, o jogador chegou a atuar como homem mais avançado do meio-campo e até na ponta esquerda na passagem no Vasco. Na Seleção pré-olímpica, sob o comando de Ramon Menezes, foi testado como lateral-direito.