Ainda sem nenhum reforço para 2025, Botafogo busca nomes para várias posições do elenco

O ano de 2025 começou com o Botafogo tendo baixas no elenco e a saída do técnico Artur Jorge. Mas o clube também se movimenta para reforçar o time para essa temporada. Para a remontagem do plantel, a direção escolheu seis posições como prioridade.

São elas: um goleiro, dois zagueiros, um meia, um atacante que jogue pelos dois lados e um centroavante. Do time titular, Thiago Almada e Luiz Henrique estão à caminho da Europa. Alguns outros atletas que eram reservas também deixaram o Glorioso na virada do ano. O clube pode, caso tenha oportunidade, buscar nomes chamados de oportunidades de mercado.

Existe um perfil de atletas definido pela direção alvinegra para buscar no no mercado. Que serve também para o novo treinador. A ideia é manter a identidade ofensiva de 2024, com a chegada de jogadores inteligentes, rápidos, jovens e que, no futuro, possam converter o investimento em lucro.

O nome mais perto de chegar como primeiro reforço do Botafogo é o zagueiro Jair, do Santos, de 19 anos. No entanto, faltam alguns ajustes finais para definir a transferência.