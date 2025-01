João Fonseca faz história no tênis e se classifica para primeiro Grand Slam da carreira

O tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, conseguiu um feito inédito na carreira ao se classificar para o Australia Open, durante a madrugada de quarta para quinta (8). João não deu chances para o argentino Thiago Tirante e venceu por 2 sets a 0, em partida que durou 1h14min. Essa será a primeira grande competição na carreira da promessa brasileira.

Para chegar a um dos maiores torneios do mundo do tênis, Fonseca ganhou de Coleman Wong, 172º do mundo, e Federico Gomez. Agora, no Austrália Open, que começa neste sábado (11), a partir das 21h, com transmissão da ESPN e Disney+, o brasileiro enfrentará o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo. O adversário será o primeiro top dez que João enfrentará.

Outro brasileiro que se classificou para a competição é Thiago Monteiro, tenista cearense de 30 anos que encara Kei Nishikori, japonês, de 35 anos, que já foi top 5 do ranking, mas atualmente está na 74ª posição.

Quem completa o "time" brasileiro no masculino é Thiago Wild, atual nº 1 do Brasil na ATP (Associação de Tenistas Profissionais), que já estava classificado pelo ranking na chave principal. Ele estreia contra o húngaro Fabian Marozsan.



Na chave feminina, Beatriz Haddad Maia encara a argentina Julia Riera.