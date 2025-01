Jogadores do Botafogo ameaçam faltar apresentação em caso de não pagamento da premiação; Entenda

A apresentação dos jogadores do elenco do Botafogo, inicialmente marcada para o dia 14 deste mês, está sob risco. Um atleta do alvinegro, porta-voz do grupo, enviou mensagem para o CEO Thairo Arruda afirmando que os atletas não aceitam o novo prazo de pagamento, marcado para o dia 17, e exigem receber antes da apresentação, sob risco de não comparecerem.

Do lado da SAF, a visão nos bastidores é que agentes e atletas que não conseguiram renovar seus contratos estão influenciando negativamente o grupo, e aproveitando a situação, que segundo o clube acontece por questões de fluxo de caixa, para misturar pendências de rescisão e outras inexistentes e tumultuar o ambiente.

A informação sobre a possibilidade de não reapresentação no dia 14 foi publicada pela repórter Joanna de Assis, do Sportv, e confirmada pelo GLOBO com atletas que estavam no elenco em 2024 e pessoas que ainda trabalham na SAF. O Botafogo reitera que os salários seguem "rigorosamente em dia", mas admite o atraso na premiação.

O Botafogo avalia que agentes de atletas estão aproveitando a oportunidade para misturar outras pendências, como os pagamentos de rescisão de contrato de atletas que não renovaram com o clube, na polêmica.

Quase todos os "líderes" do elenco deixaram o time na virada de 2024 para 2025, e apenas Marlon Freitas, o atual capitão, número um do time, segue na função. É ele, inclusive, que vem tentando harmonizar as relações entre os que saíram e os que seguem no elenco, e também com a diretoria.

Com reapresentação marcada para daqui a cinco dias, o grupo principal do Botafogo tem programação de pré-temporada e treinos até dia 29 de janeiro, quando deve estrear no estadual contra o Fluminense, apenas na sexta rodada. No dia 2 de fevereiro, o alvinegro enfrenta o Flamengo em Belém, na disputa do título da Supercopa do Brasil.