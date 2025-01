Flamengo consegue liberação para usar patrocínio máster na camisa para estreia da temporada

PixBet estará na camisa do Flamengo na estreia do clube na temporada - Foto: Reprodução

PixBet estará na camisa do Flamengo na estreia do clube na temporada - Foto: Reprodução

A patrocinadora máster do Flamengo, PixBet, conseguiu a liberação para voltar a atuar no Brasil. A decisão acontece seis dias antes da estreia do clube na temporada 2025. A empresa antes tinha só autorização estadual, mas o clube fará os primeiros jogos no Carioca no Norte e Nordeste do país.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (07). A autorização neste primeiro momento é em caráter provisório, concedida para empresas que já atenderam a requisitos como o pagamento da outorga de R$ 30 milhões, mas ainda têm pendências burocráticas que precisam ser corrigidas dentro do prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30 (caso apresentem as justificativas necessárias).

A defesa PixBet foi feita pelo escritório Nelson Wilians Advogados. Na última semana, o STF suspendeu o licenciamento das bets que funcionavam nacionalmente com base na regulamentação da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro).

Leia também:

➤ Mulher entra em trabalho de parto dentro de carro na Ponte Rio-Niterói

➤ São Gonçalo e Magé lideram o ranking de furtos de energia

Esta decisão foi fundamentada na lista divulgada pelo Ministério da Fazenda no dia 31 de dezembro. Na ocasião, a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, Ceará, Bahia e Grêmio, também ficou proibida de atuar. A empresa segue impossibilitada, visto que ainda não conseguiu uma autorização para voltar a operar nacionalmente.