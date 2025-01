Fluminense encaminha a contratação de Canobbio, do Athletico-PR

O atacante Canobbio será reforço do Fluminense para essa temporada. O atacante uruguaio chegará ao tricolor após o clube acertar negócio com o Athletico-PR. O clube carioca pagará uma quantia em dinheiro aos paranaenses e também o atacante Isaac. As transferências são definitivas.

Com isso, o jogador de 26 anos já é aguardado no Rio de Janeiro para exames e assinatura do contrato. O elenco do Flu se reapresenta na próxima quarta-feira (08) no CT Carlos Castilho.

Canobbio foi revelado pelo Fénix-URU e se destacou atuando pelo Peñarol. Ele chamou a atenção do Athletico, que desembolsou, na época, R$ 5,7 milhões na negociação. Ele foi a maior compra, naquela época, do Furacão.

O atacante defendeu o Furacão em 141 partidas, com 18 gols marcados e 16 assistências. Foi convocado por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai e virou centro de uma polêmica recente com o treinador. Recentemente, houve especulações de uma transferência de Canobbio para o Milan, da Itália, mas o negócio não se concretizou.