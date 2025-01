Vasco visa ampliar empréstimo de Philippe Coutinho para buscar título da Sul-Americana

O Vasco terá seu grupo principal se apresentando para a temporada 2025 na próxima segunda-feira (06). O técnico Fábio Carille comandará o cruzmaltino neste ano. Ainda vivendo as incertezas sobre a venda da SAF, o clube adotou a Copa Sul-Americana como alvo.

A diretoria vascaína visa repetir a mobilização do elenco na campanha da Copa do Brasil de 2024, quando o Vasco chegou às semifinais. O título da competição continental ainda não está na galeria do clube. Com isso, os dirigentes adotaram como prioridade buscar o torneio em 2025.

O Vasco tem três títulos sul-americanos. O primeiro, o Campeonato Sul-Americano de 1948, (que em 1996 foi reconhecido como Libertadores), a Libertadores de 1998 e a Mercosul de 2000.

Leia também:

➤ Homem é preso após roubar papelaria em Niterói

➤ Filha simula próprio sequestro e pede R$ 2 mil de resgate

O departamento de futebol enxerga o retorno à uma competição internacional como uma ótima chance de voltar aos caminhos dos títulos. Os clubes brasileiros tem obtido sucesso ao longo dos últimos anos tanto na Copa Sul-Americana como na Libertadores. Desde 2016, oito equipes brasileiras foram às decisões, hoje em formado de jogo único. A final de 2025 está programada para 22 de novembro.

Para buscar a taça, o Vasco aposta na permanência de Philippe Coutinho. O clube busca manter por pelo menos mais um ano o camisa 11. O contrato de empréstimo com o Aston Villa se encerra no meio deste ano. O meia ainda tem mais um ano e meio de contrato com o clube inglês. Ele já manifestou o desejo de permanecer no Brasil até pela esperança de voltar à Seleção Brasileira.

Sem reforço anunciado para a temporada de 2024, o clube tem acerto com quatro jogadores: o goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas e o meia Tchê Tchê. A expectativa é que o clube anuncie os reforços nos próximos dias, após as realizações de exames médicos.