John Textor aguarda proposta milionária para vender Luiz Henrique

O atacante Luiz Henrique está decidido a sair do Botafogo. O destino do jogador pode ser a Inglaterra. O valor da transferência pode render cerca de 60 milhões de euros aos cofres do Glorioso (R$ 381 milhões). Esse, pelo menos, é o desejo de John Textor.

Luiz Henrique há havia informado ao Botafogo o desejo de retornar à Europa. Inicialmente, o camisa 7 do Alvinegro irá para o Lyon, por conta do acordo firmado desde que chegou ao Glorioso. Com as novas propostas chegando, o empresário dono da SAF do Botafogo prevê que o eleito Rei da América dispute a Premier League. Ele não informou os clubes interessados.

O clube tinha o desejo de contar com o atacante até o Mundial de Clubes, no meio do ano. Mas Luiz Henrique está mesmo decidido a deixar o Brasil.

Luiz Henrique chegou ao Botafogo no começo deste ano e conquistou os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Ele marcou 12 gols em 55 jogos com a camisa alvinegra.