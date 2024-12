Cria da base do Vasco, ex-jogador Yago é preso com posse de arma e drogas no ES

Yago, ex-jogador do Vasco, é preso com drogas no Espírito Santo - Foto: Divulgação PMES e Vasco

O ex-jogador de futebol Yago Moreira Silva, de 30 anos, foi preso na última quinta-feira (26), durante uma operação da PM no bairro Zumbi, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ele foi formado nas categorias de base do Vasco e foi campeão carioca de 2015 no clube.

Yago foi detido pelos agentes portanto drogas e um revólver. Segundo a Polícia Militar, ele estaria realizando tráfico de drogas e ostentando armas de fogo em um beco do bairro quando foi abordado pelos agentes.

Com ele, estava uma sacola com 104 pinos de cocaína. Durante as buscas após a apreensão, também foi encontrado um revólver calibre 38 na casa de Yago. No local, também havia munições e material para embalar os entorpecentes.

Os materiais foram entregues na 7ª Regional, local para onde foi conduzido o detido. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Após os procedimentos, Yago foi encaminhado a prisão.

Em 2019, Yago sofreu um atentado em Cachoeiro. Na ocasião, o ex-jogador estava na rua quando foi surpreendido por vários disparos efetuados por dois homens em uma moto. Yago foi atingido com um tiro no braço e levado às pressas para o pronto-socorro da unidade hospitalar por moradores que presenciaram a tentativa de homicídio.

Natural de Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, Yago teve passagens por Vasco, onde iniciou sua carreira no futebol e foi campeão carioca em 2015. Ele ainda jogou no Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul), Al-Tadhamon (Kuwait), CSA e Mixto.