Em premiação, Cristiano Ronaldo diz que Vini Jr. deveria ter ganho a Bola de Ouro

O craque português Cristiano Ronaldo disse, nesta sexta-feira (27), que Vini Jr. deveria ter sido eleito o vencedor da Bola de Ouro. O atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, recebeu um prêmio como o melhor jogador em atividade no Oriente Médio no Globe Soccer, em Dubai, nos Emirados Árabes.

O luso aproveitou para elogiar o brasileiro e falar sobre a nova geração que está surgindo: "Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles... Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo. Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questão não são importantes. Quando você merece, você tem que receber", afirmou o astro português.

Vini esteve presente na plateia do Globe Soccer Awards e venceu o prêmio principal da noite. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada 2023/2024. Além desse prêmio e o Fifa The Best, Vini Jr. foi eleito o melhor da Champions League 2023/2024 e da Copa Intercontinental da Fifa.

"Se o Cristiano está falando, eu vou acabar acreditando que eu sou ou melhor. Ele é meu ídolo, junto com o Neymar. E é uma honra para mim receber o prêmio na frente deles", afirmou Vini Jr. após receber o Global Soccer Awards.