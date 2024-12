Botafogo tem interesse no volante Marlon Gomes, ex-Vasco

Marlon Gomes é alvo do Botafogo para a próxima temporada - Foto: Joilson Marconne/CBF

O Botafogo segue na busca por reforços para a próxima temporada. O nome da vez é do volante Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O atleta foi criado nas categorias de base do Vasco.

O Alvinegro buscou os representantes de Marlon nos últimos dias e apresentou o projeto esportivo. O clube também falou sobre a realidade financeira do negócio. Uma proposta salarial chegou a ser realizada e as partes no momento estão negociando os valores.

A intenção do Glorioso é receber uma resposta positiva de Marlon para depois negociar com o clube ucraniano. O jogador agrada ao Botafogo e a Eagle Football, rede multi-clubes de John Textor que conta com Lyon, da França, e RWD Molenbeek, da Bélgica.

Marlon Gomes foi negociado pelo Vasco ao Shakhtar em janeiro desse ano por 12 milhões de euros (R$ 64 milhões na cotação da época). Ele tem 23 jogos pela equipe ucraniana, com quatro gols marcados e três assistências.

O jogador é volante de origem e chegou atuar como homem mais avançado do meio-campo e até mesmo como ponta esquerda em sua época de Vasco. Pela Seleção sub-20, sob o comando de Ramon Menezes, Marlon também foi testado como lateral-direito.