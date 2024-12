Fluminense encaminha saída de sete jogadores do elenco para temporada 2025

O Fluminense deve ter sete saídas confirmadas, em breve, para o elenco de 2025. John Kennedy está perto de confirmar sua ida para o Pachuca, do México. Além dele, Diogo Barbosa, Marquinhos, Felipe Alves, Gabriel Pires e Jan Lucumí já deixaram o Tricolor.

O meia Gabriel Pires já rescindiu o contrato com o clube e acertou com o Panserraikos, da Grécia. Ele chegou no começo do ano e fez apenas oito jogos pelo Flu. O atacante John Kennedy viaja no dia 2 de janeiro para realizar exames e ser anunciado pelo Pachuca. O lateral Diogo Barbosa já foi anunciado pelo Fortaleza, após receber uma boa proposta do Leão. Marquinhos, emprestado pelo Arsenal, será reforço do Cruzeiro. O goleiro Felipe Alves também deixou o clube, já que seu contrato se encerra no final do ano. Lucumí finalizou o empréstimo e fica à disposição do Boca Juniors de Cali.

O zagueiro Felipe Melo é outro que não teve seu contrato renovado pela diretoria do Fluminense e deixará o clube. Ele ainda não definiu qual próximo passo da carreira. Aos 41 anos, o jogador avalia se aposentar ou fechar um acordo de mais uma temporada com algum clube.

Leia também:

➤ Polícia Civil prende homem envolvido em latrocínio cometido em São Gonçalo

➤ Sem filhos, Ney Latorraca teria deixado herança para caridade

Quem chega ao Fluminense é o meia Hércules, vindo do Fortaleza. O tricolor carioca adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta de 24 anos. Ele assina com o Flu por cinco temporadas. A assinatura e o anúncio oficial do jogador ocorrerão logo após a realização de exames médicos.

O atacante Paulo Baya, destaque na Série B de 2024 pelo Goiás, também é alvo da diretoria tricolor. O jogador, de 25 anos, pertence ao Primavera (SP) e tem conversas avançadas para vestir a camisa do Fluminense na próxima temporada. A ideia inicial é contratar o jogador por empréstimo.

Outro jogador na mira é o goleiro Lucas Arcanjo, do Vitória. Além deles, o clube quer reforços para a lateral-esquerda, para o meio campo, para o ataque e para a zaga.

O elenco principal Fluminense se reapresenta para a temporada 2025 no dia 9 de janeiro. A ideia é ter o elenco completo já para o começo da preparação. A tendência é que os titulares só entrem em campo na quinta rodada, prevista para a semana do dia 26 de janeiro.