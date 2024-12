Vasco abre 2025 com 14 jogadores no último ano de contrato

Vasco tem vários jogadores do elenco em seu último ano de contrato - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Vasco tem vários jogadores do elenco em seu último ano de contrato - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O Vasco começa a temporada 2025 com a missão de tratar das renovações de contrato de diversos jogadores. Ao jogo, o clube tem 14 atletas, alguns considerados importantes no elenco, que vão iniciar o próximo ano o seu último de vínculo com o clube.

Alguns nomes já estão sendo tratados pela diretoria. É o caso do goleiro Léo Jardim. O camisa 1 do Vasco já tem uma proposta de renovação por quatro anos, até dezembro de 2028. O jogador e seus representantes avaliam a oferta e não deram uma resposta até então.

O artilheiro Pablo Vegetti, por exemplo, terá seu vínculo obrigatoriamente renovado até dezembro de 2026 caso dispute 60% das partidas do Vasco no ano que vem. O contrato do argentino inclui essa cláusula.

O meias Philippe Coutinho e Dimitri Payet possuem contrato somente até o meio do ano. Os dois serão prioridades na lista de renovações da diretoria vascaína. O clube avalia se há desejo e condições de mantê-los. O caso do francês é mais simples, na teoria. Basta chegar a um acordo com o camisa 10 para que ele siga em São Januário. A situação de Coutinho depende de uma conversa com o Aston Villa, da Inglaterra. O camisa 11 está emprestado pelos ingleses ao Vasco.



O colombiano Emerson Rodríguez é um que deve deixar a Colina. O empréstimo do atleta deve ser encerrado na metade da temporada. O clube carioca não vê o atacante como fundamental para seguir no elenco para todo ano de 2025.

A lista tem também dois jogadores da base. O atacante Rayan e o goleiro Pablo. Rayan, de 18 anos, é um dos jogadores que mais desperta atenção do mercado internacional e tem chances de ser negociado antes do final do contrato. O jovem tem recebido diversas propostas recentemente.

Confira todos os jogadores que entrarão no último ano de contrato com o Vasco a partir de 2025:

➜ Alex Teixeira - 31/12/25

➜ Dimitri Payet - 05/05/25

➜ Emerson Rodríguez - 30/06/25

➜ Jair - 31/12/25

➜ Puma Rodríguez - 31/12/25

➜ Souza - 31/12/25

➜ Léo Jardim - 31/12/25

➜ Léo - 31/12/25

➜ Maicon - 31/12/25

➜ Pablo - 31/12/25

➜ Pablo Vegetti - 31/12/25

➜ Paulinho - 31/12/25

➜ Philippe Coutinho - 30/06/25

➜ Rayan - 31/12/25