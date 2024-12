Botafogo se aproxima de acordo com novo patrocinador máster para 2025

Com os excelentes resultados da temporada 2024, o Botafogo se credenciou para mais em 2025. O clube encerra o acordo de patrocínio com a Parimatch, que esteve na camisa do Glorioso nas últimas duas temporadas, e já tem negociações avançadas com outra casa de apostas para o próximo ano.

O novo parceiro do Botafogo, ainda não revelado, pagará R$ 55 milhões por ano. Em caso de sucesso esportivo e títulos, os valores podem subir ainda mais, como bônus por contrato.

No último contrato com a Parimatch, o Botafogo recebeu um valor próximo da metade do que receberá. A casa de apostas ucraniana pagou R$ 27,5 milhões por ano ao alvinegro.

O novo contrato, com valor de R$ 55 milhões por temporada, será o maior em toda história do Botafogo. A tendência é que as tratativas sejam finalizadas logo em breve e o acordo seja anunciado no começo do ano que vem.