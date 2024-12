Vasco de Carille quer zagueiro experiente e nome de Balbuena surge como possível alvo

O Vasco recentemente acertou com o zagueiro Lucas Freitas para a temporada 2025. O jovem jogador, com passagens por Palmeiras e Juventude, vem com o intuito de agregar ao elenco. A diretoria vascaína ainda busca um nome para ser titular do setor.

Fábio Carille, novo técnico do clube, tem alguns nomes de confiança para a posição. Entre eles, o paraguaio Fabián Balbuena. Aos 33 anos, o defensor tem passagem pelo Corinthians e atualmente está no Dínamo Moscou, da Rússia. A diretoria conversa com o atleta e há um otimismo para um desfecho positivo.

O atleta se encaixa no perfil que o a diretoria do presidente Pedrinho definiu: experiente e capaz de ser titular no Gigante da Colina.

Com isso, as negociações com o zagueiro David Ricardo, do Ceará, esfriaram. Pelo menos momentaneamente. O jovem zagueiro teve boa temporada pela equipe cearense na campanha que culminou no retorno à Série A para 2025.



O nome do zagueiro canhoto de 21 anos chegou a ser apresentado ao técnico Carille, que gostou do jogador, mas no momento prefere concentrar os esforços na busca por alguém mais experiente.