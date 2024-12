Luiz Henrique, do Botafogo, aumenta desempenho no ano após montar uma "comissão particular"

Destaque do Botafogo no excelente ano de 2024 do clube, o atacante Luiz Henrique alcançou a boa fase não por acaso. O camisa 7 se preparou também fora do clube. O jogador se planejou e montou uma espécie de comissão técnica particular.

Na época do Real Betis, da Espanha, Luiz Henrique achou que precisava investir tanto na preparação física quanto mental e técnica para se destacar quando tivesse as oportunidades em campo.

Então, ele decidiu fazer um acompanhamento com um scout chamado Abner Tobias, no dia 16 de julho de 2024. O trabalho consiste em análise de todos os lances de Luiz Henrique durante as partidas. Ele também traça metas de correção e analisa os próximos adversários, destacando fraquezas que o atacante pode acabar aproveitando.

Luiz Henrique também iniciou um trabalho da parte mental. Isso, segundo ele, o ajudou com os problemas extracampo e a lidar com a pressão de jogos decisivos. Além disso, ele também teve a preparação física com um profissional próprio.



O empresário Junior Mendoza o presenteou com uma câmara hiperbárica. O equipamento possibilita que o usuário respire um oxigênio 100% puro. Isso resulta em um crescimento na quantidade do gás transportado na corrente sanguínea do atleta.

O resultado é o combate a infecções bacterianas, além da normalização da cicatrização de feridas crônicas ou agudas. É justamente a melhora da cicatrização o diferencial para os atletas. Esse tipo de ferramenta foi crucial para o jogador se manter saudável durante a temporada.

Estatísticas de Luiz Henrique: Antes ➡ Depois

Gols: 0,17 ➡ 0,37

Chances criadas: 0,44 ➡ 1,06

Dribles bem sucedidos: 2,43 ➡ 5,25

Dribles bem sucedidos no último terço: 1,22 ➡ 3,53

Cruzamentos: 0,28 ➡ 0,53

Passes certos dentro da área: 0,89 ➡ 1,56

Disputas de bola vencidas: 5,03 ➡ 7,48

Com toda a preparação, o resultado veio. Luiz Henrique atuou em 65 partidas em 2024, anotou 14 gols e deu sete assistências. Ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Além disso, passou a ser chamado e utilizado com frequência na Seleção brasileira do técnico Dorival Júnior.