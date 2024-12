Rede Globo faz acordo para transmitir Campeonato Carioca de 2025

A Globo fechou acordo com a Braz e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) para transmitir o Campeonato Carioca 2025. A competição começará no dia 12 de janeiro e contará com os três últimos campeões da Libertadores.

A transmissão — que será multiplataforma — terá pelo menos 11 jogos exibidos na TV Globo para 11 estados brasileiros, além do Distrito Federal e Juiz de Fora (MG), da Taça Guanabara até o final.

As disputas acontecerão sempre aos sábados, às 16h30, de janeiro até março. O Fla x Flu está previsto para a nona rodada. Também na previsão do pacote está a disputa entre Flamengo x Vasco, na décima rodada (fase classificatória).

Leia mais

➣Idoso é baleado ao entrar por engano no Jardim Catarina

➣ Dupla é presa após invadir prédio residencial em Copacabana

No Sportv será feita a cobertura de dois jogos por rodada da primeira fase. Também será exibido pelo menos os mesmos clássicos que a TV Globo. Na emissora já estão garantidos os duelos de ida e volta das semifinais, e ainda há possibilidades da exibição dos dois confrontos de decisão.

Já no Premiere serão exibidos todos os duelos dos quatro representantes do Rio de Janeiro na Série A do Brasileirão de 2025 — Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco — até a final. Entretanto, não há garantias das partidas dos jogos do Vasco como mandante.

Todos os 12 participantes vão disputar a Taça Guanabara em 11 rodadas, os quatro primeiros colocados vão para a semifinal. Os times que ficarem entre o quinto e o oitavo colocados lutarão pela Taça Rio. O Campeão da Taça Rio garante um lugar na Copa do Brasil. O último colocado é rebaixado.