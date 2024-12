Nas redes sociais, Vasco celebra prêmio The Best vencido por Gui

Gui foi eleito torcedor do ano no The Best, da Fifa - Foto: Reprodução

O Vasco utilizou as redes sociais para celebrar a conquista do pequeno Gui na premiação do The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17). O menino, de 10 anos, conquistou o título de torcedor do ano durante a cerimônia em Doha, no Catar.

— O MUNDO É SEU, GUI! 🥹❤️ O Pequeno Gui conquistou o troféu FIFA The Best na categoria 'Fan Award', sendo reconhecido como o melhor torcedor! Você merece demais, Gui! Estamos muito felizes e orgulhosos! Obrigado por todo o amor que carrega pela Cruz de Malta e como você representa a nossa torcida! 💢 — escreveu o cruzmaltino nas redes.

Gui é portador de uma doença rara, chamada epidermólise bolhosa. Em junho de 2023, um vídeo compartilhado pela mãe do menino viralizou nas redes sociais. Com milhões de visualizações, a mãe registrou o encontro com o filho após ele ficar 16 dias em coma induzido.

No vídeo de discurso da vitória, o pequeno Gui disse que o Vasco o ajuda no tratamento da doença: "O Vasco me ajuda a esquecer as coisas ruins, as dores. O Vasco me ajuda a me sentir feliz. Eu só tenho uma coisa a declarar: Enquanto houve um coração infantil, o Vasco será imortal."

Após o vídeo, Gui recebeu a visita de jogadores do Vasco e ficou amigo de Gabriel Pec, que hoje está no LA Galaxy, dos Estados Unidos. O menino passou a frequentar os jogos, os treinos, as ações de marketing do clube e se tornou uma espécie de mascote do cruzmaltino.