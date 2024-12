Fluminense oferece proposta de renovação para Samuel Xavier

O lateral-direito Samuel Xavier pode seguir no elenco do Fluminense no próximo ano. E até por mais tempo. O clube deseja manter o atleta e ofereceu uma proposta de renovação válida até o final de 2026.

A tendência é que o jogador de 33 anos aceite e siga nas Laranjeiras. A proposta do tricolor carioca também prevê um pequeno aumento salarial. O atual vínculo do atleta com o Flu é até o final da temporada 2025. A partir de julho do próximo ano, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.

Samuel Xavier chegou ao Fluminense em 2021 e disputou 191 partidas pelo clube. Ele conquistou dois títulos de Campeonato Carioca, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Em 2024, ele conviveu com algumas críticas dos torcedores devido a sua ausência no primeiro semestre.

Leia também:

▶ Niterói começa a desmontar árvore de Natal inaugurada há três dias; Vídeos

▶ PF e PRF prendem vigilantes com 105 kg de cocaína

Ele foi revelado no Paulista de Jundiaí, onde chegou a ser treinado por Fernando Diniz. Ele ainda passou por São Caetano, Ceará, Sport, Atlético-MG e Ceará novamente.