Botafogo e Artur Jorge divergem e permanência do técnico para 2025 segue duvidosa

Após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, o técnico Artur Jorge se consolidou como um dos maiores da história do Botafogo. Porém, os últimos dias foram marcados por uns desentendimentos entre o português e a diretoria do Glorioso.

Os dois lados ainda não alinharam um discurso sobre a permanência, ou saída, do técnico para a temporada 2025. Uma das diferenças entre as partes se diz respeito às propostas que Artur Jorge recebeu nos últimos meses. O treinador e seu empresário garantem ter notificado o alvinegro sobre todas as propostas. O clube afirma que não recebeu nada.

Artur Jorge chegou ao Botafogo no começo de 2024. Ele recebeu várias ofertas salariais superiores aos vencimentos que possui no clube carioca. Uma delas é do Al Rayyan, do Catar. O clube se diz disposto a pagar o triplo do salário atual que o treinador recebe no Glorioso.

Hugo Cajuda, empresário do técnico português, comentou: "Não é verdade que o Textor não foi informado das propostas desde o início (em outubro) porque elas sempre foram repassadas à diretoria do clube com maior transparência possível. Eles sabem há muito tempo."

O staff de Artur Jorge garante que dois dias após a decisão da Libertadores houve uma reunião com a diretoria do clube. Durante o papo, foram relatadas ofertas que havia naquele momento, inclusive uma delas considerada excelente. Mesmo assim, o técnico preferiu seguir no clube por conta das disputas do Botafogo na reta final.

Agora, o português quer saber exatamente quais serão as condições de trabalho para 2025. Ele deseja contar novamente com um elenco capaz de brigar pelos principais títulos da temporada. John Textor, dono da SAF do Botafogo, ainda não conversou com Artur Jorge sobre o futuro.

Em nota oficial, o Botafogo falou sobre o tema. Confira:

"Em relação às notícias publicadas na imprensa nos últimos dias referentes ao técnico Artur Jorge, o Botafogo vem a público realizar os seguintes esclarecimentos:

1 - Artur Jorge tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025;

2 - O Botafogo não deu seu consentimento a nenhum clube para falar com nosso técnico e não recebeu nenhuma solicitação para tal;

3 - Artur Jorge é um dos técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Com o sucesso esportivo do Botafogo na temporada atual, o treinador também receberá um generoso bônus previsto em contrato;

4 - Como é protocolar em todos os assuntos relativos aos seus funcionários, esperamos que os próximos passos nesta questão sejam resolvidos internamente entre as partes envolvidas."