Presidente do Flamengo anuncia Arrascaeta como novo camisa 10 do clube

O Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (16), que Arrascaeta será o novo camisa 10 do clube a partir de 2025. O presidente Rodolfo Landim foi quem ligou para o uruguaio e anunciou a novidade, através de uma chamada de vídeo.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do clube. Landim aparece na sala da presidência em uma reunião de vídeo com o meia, que passa férias na Itália. O presidente rubro-negro pede desculpas por interromper as férias do craque, mas lê uma carta e anuncia o 'presente de Natal':

"Caro Arrasca, desde a sua chegada ao Clube de Regatas do Flamengo, a sua dedicação, talento e paixão pelo nosso time têm sido inspiradores. Ao longo dos últimos seis anos, você nos brindou com momentos mágicos e conquistas memoráveis que ficarão marcadas em nossa história e do nosso clube. A Nação é muito grata por todas as vitória que você nos ajudou a conquistar, pelos títulos que celebramos juntos. Você é uma referência de uma era de conquistas e, merecidamente, sua trajetória no clube faz de você um grande ídolo. É importante ressaltar que apenas os grandes ídolos do Flamengo têm a honra de vestir a camisa 10. E você, definitivamente, já fez por merecer essa distinção. O reconhecimento do seu comprometimento e sua genialidade em campo é uma unanimidade entre todos os torcedores do clube. Que essa camisa se torne um incentivo a mais para enfrentar nossos futuros desafios e que ela te ajude a nos trazer muitas vitórias e a conquista de ainda mais títulos. Esteja certo que você sempre terá um lugar especial no coração da Nação Rubro-Negra e em especial no meu coração. Esse é o presente antecipado de Natal que a gente está te dando", leu Landim para o uruguaio.

A camisa 10 estava vaga no Flamengo desde o desentendimento com Gabigol, que foi flagrado utilizando uma camisa do Corinthians. O jogador foi punido, em maio, e perdeu a camisa. A diretoria tinha a ideia de contratar um atleta no meio do ano para utilizar a camisa, mas acabou não acontecendo.

Arrascaeta respondeu: "Eu fico feliz com essa notícia e minhas palavras desde que cheguei ao Flamengo são só de gratidão por tudo o que eu tenho vivido dentro do clube. A camisa 10 é muito especial. Eu sei o tamanho e o peso que ela tem. Vou me preparar da melhor forma possível para representar da melhor forma dentro de campo e fora também", disse Arrascaeta em agradecimento.

O meia chegou ao Flamengo em 2019, utilizando a camisa 14. Com ela, ele conquistou 13 títulos e se tornou um dos jogadores com mais títulos pelo rubro-negro, ao lado de Gabigol, Bruno Henrique, Júnior e Zico. Ele tem 290 jogos pelo clube, com 73 gols e 88 assistências.