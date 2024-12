Fluminense tem interesse na contratação de Zé Rafael, do Palmeiras, em 2025

Uma nova contratação pode ser feita pelo Fluminense em 2025: os planos são trazer o volante Zé Rafael, do Palmeiras. Atualmente, o jogador não tem muito destaque no elenco do técnico Abel Ferreira. De acordo com informações da "ESPN", o clube carioca está na briga pelo atleta e é um dos favoritos, concorrendo com Atlético-MG, Cruzeiro e Santos.

Há conversas bem desenvolvidas entre os clubes. Está sendo estudada a possibilidade de troca de jogadores, pois o Palmeiras estaria interessado no volante Martinelli e no atacante Arias. Entretanto, as negociações ainda não garantem o envolvimento deles.

O volante Zé Rafael, de 31 anos, possui vencimentos de aproximadamente R$ 800 mil por mês. A quantia é considerada muito elevada para um atleta que não tem espaço nem oportunidades com o técnico Abel Ferreira. Por esse motivo, o Palmeiras vê a venda de Zé como uma boa opção para o próprio jogador.

O jogador integra o elenco alviverde desde 2020 e, ao longo desse período, conquistou 11 títulos. No Palmeiras, foi bicampeão da Libertadores e do Brasileirão, tetracampeão do Paulistão, além de ganhar a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Recopa. No total, Zé Rafael tem 308 jogos, 25 gols e 24 assistências.