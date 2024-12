Polícia Civil realiza operação no Complexo da Maré

Durante a ação, moradores da região relataram intenso tiroteio - Foto: Divulgação - Centro de Operações do Rio

Durante a ação, moradores da região relataram intenso tiroteio - Foto: Divulgação - Centro de Operações do Rio

Na manhã desta segunda-feira (9), o Complexo da Maré, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi palco da Operação Torniquete, realizada pela Polícia Civil. O objetivo da operação é combater o roubo de cargas e veículos, delitos que financiam atividades criminosas, como o tráfico de armas e o desmanche de veículos.

Durante a ação, moradores da região relataram intenso tiroteio. Até a metade do dia, dois mortos e seis pessoas presas foram confirmadas.

Os alvos da operação são traficantes ligados ao Comando Vermelho, incluindo Rodrigo da Silva Caetano, conhecido como Motoboy, e Jorge Luís Moura Barbosa, apelidado de Alvarenga. Segundo informações da Polícia Civil, eles lideravam uma quadrilha especializada no roubo de cargas, cuja finalidade era financiar a facção, com foco na aquisição de armamentos e no pagamento de benefícios a familiares de criminosos presos e líderes da organização.

De acordo com o serviço de inteligência, os criminosos também tinham envolvimento com o tráfico de armas. Para a realização da operação, a polícia contou com o apoio de helicópteros e cinco veículos blindados.