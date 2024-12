Em ano tranquilo, Vasco se estabiliza no meio da tabela e fica 22 rodadas seguidas entre 8º e 12º

Após a vitória sobre o Cuiabá, por 2x1, pela última rodada do Brasileirão de 2024, o técnico Felipe disse que o ano do Vasco foi "tranquilo". Diferentemente das últimas temporadas, onde o clube teve últimas rodadas bem movimentadas, o clube passou mais de um turno inteiro frequentando o meio da tabela.

Com a vitória dentro da Arena Pantanal, o Vasco alcançou os 50 pontos e garantiu o 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Com isso, o cruzmaltino conquistou uma vaga na Sul-Americana de 2025. Foi também a melhor campanha do clube desde a edição de 2017, quando o Vasco ficou em sétimo lugar.

O início foi ruim e o time só conseguiu abrir uma distância segura da zona de rebaixamento na 16ª rodada, ao vencer o Corinthians em São Januário por 2x0. Nesse momento, o cruzmaltino deixou a 13ª e passou a ocupar a 11ª colocação.

A partir desse momento, o Vasco passou a frequentar o meio da tabela e não saiu mais. Ao todo, o time passou 22 rodadas consecutivas circulando entre o 8º e o 12º lugar.

O Vasco chegou a fazer uma aparição relâmpago no G-6 no início da competição. O time havia vencido o Grêmio na estreia e terminou a primeira rodada em 5º. Após isso, a vez que o clube mais se aproximou do pelotão de cima foi quando bateu o Vitória na 24ª rodada, chegando ao 8º lugar.

Interino no cargo de técnico, Felipe disse que isso não é do tamanho do clube: "Pela grandeza do Vasco, não podemos ficar satisfeitos só com vaga na Sul-Americana. Mas é óbvio que, pelos últimos anos, existe uma evolução. Oscilamos dentro do campeonato, infelizmente isso faz parte."

Ele ainda completou: "Vamos descansar mentalmente, foi um ano com muitos desgastes e acontecimentos. A saída da 777, a incerteza do futuro do Vasco, os jogadores conseguiram recuperar a confiança. Não é um ano muito positivo, mas foi um ano mais tranquilo."