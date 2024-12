Gabriel Bortoleto é campeão da Fórmula 2 na última etapa em Abu Dhabi

Na manhã deste domingo (08), Gabriel Bortoleto se tornou o mais novo campeão da Fórmula 2. O brasileiro ficou em segundo lugar na corrida em Abu Dhabi e garantiu a conquista do título. Seu rival, o francês Isack Hadjar, tratou de tornar a conquista um pouco mais fácil para o Brasil. Ao largar, ele ficou travado na pista, caiu para o último lugar e não se recuperou.

Na última etapa da temporada, a vitória foi para o paraguaio Joshua Durksen, que conseguiu seu primeiro triunfo no ano. Bortoleto iniciou a etapa final da categoria com 196,5 pontos, contra 192 do vice-líder Isack Hadjar. O brasileiro largou em segundo lugar, logo à frente do rival francês. Logo na saída, Gabriel assumiu a ponta e com o rival travado na pista, conseguiu fazer uma prova segura e pouco conturbada.

Depois de ir para os boxes e perder posições, Bortoleto ainda foi ultrapassado por Durksen e Victor Martins e caiu para décimo. No entanto, contou com as paradas dos carros à frente para trocar pneus, retomou a posição na pista sobre Martins e terminou em segundo. Gabriel fechou o campeonato com 214,5 pontos.

Bortoleto tem apenas 20 anos e viveu uma ascensão meteórica no automobilismo. Ele começou sua carreira no kart aos sete anos e estreou em carros de fórmula em 2020. O brasileiro passou pela F4 italiana e pela Fórmula Regional Europeia (FRECA) antes de chegar à Fórmula 3, em 2023. Em seu primeiro ano na categoria, ele conquistou o título. Neste ano, chegou à Fórmula 2 e também conquistou o título em sua estreia.



Em 2025, Gabriel Bortoleto estará na Fórmula 1. Ele já assinou contrato com a Sauber e será o primeiro piloto brasileiro na maior categoria do automobilismo desde 2017, ano em que Felipe Massa deixou o grid. O primeiro contato do novo campeão da Fórmula 2 com o carro da equipe suíça será nos testes de pós-temporada, também em Abu Dhabi.