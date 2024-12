Gabigol vai a show às vésperas de despedida do Flamengo e ouve pedido de "fica" de torcedores

Gabigol acena para torcedores do Flamengo em casa de show no RJ - Foto: Reprodução

Se aproximando de sua despedida com a camisa do Flamengo, Gabigol esteve presente em uma casa de show na Barra da Tijuca, na noite da última sexta-feira (06). O atacante ouviu o pedido de "fica" de rubro-negros presentes no local.

Gabigol foi prestigiar o show de Matuê, cantor de rap, no Espaço Hall. Durante a apresentação, que terminou por volta de 3h30, o público gritou "Fica, Gabigol". O jogador estava em um camarote da casa de shows e acenou para os torcedores presentes.

O capítulo final da relação entre Gabigol e Flamengo acontece neste domingo (08), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O clube enfrenta o Vitória, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

O adeus ao ídolo será marcado por diversas homenagens no campo, nas arquibancadas e até na camisa que o jogador usará. Gabigol conquistou 13 títulos pelo Flamengo. São 307 jogos com a camisa rubro-negra, com 160 gols marcados.