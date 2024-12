Fifa divulga calendário completo do Mundial de Clubes de 2025

Neste sábado (07), a Fifa divulgou os estádios e os horários dos jogos da fase grupos do Mundial de Clubes de 2025. A nova competição terá sua primeira edição começando em 14 de junho e a final em 13 de julho do próximo ano. Os jogos acontecem nos Estados Unidos.

O primeiro brasileiro a estrear na competição é o Palmeiras. O clube paulista enfrenta o Porto, no dia 15 de junho, às 19h. O jogo acontece o MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Em seguida, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Seattle Sounders, no Estádio Lumen Field, em Seattle. O jogo também acontecerá no dia 15, mas às 23h.



No dia seguinte (16), é a vez do Flamengo fazer sua estreia na competição. O rubro-negro encara o Esperánce de Tunis, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h.

Último brasileiro a estrear no Mundial de Clubes, o Fluminense terá o Borussia Dortmund pela frente, no dia 17, às 13h. A partida será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Confira a tabela dos jogos dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes de 2025:

Botafogo



(15/06 - 23h) vs. Seattle Sounders - Estádio Lumen Field - Seattle

(19/06 - 22h) vs. Paris Saint-Germain - Rose Bowl Stadium - Los Angeles

(23/06 - 16h) vs. Atlético de Madrid - Rose Bowl Stadium - Los Angeles

Flamengo

(16/06 - 22h) vs. Esperánce de Tunis - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia

(20/06 - 15h) vs. Chelsea - Estádio Lincoln Financial Field - Filadélfia

(24/06 - 22h) vs. León - Camping World Stadium - Orlando

Fluminense

(17/06 - 13h) vs. Borussia Dortmund - MetLife Stadium - Nova Jersey

(21/06 - 19h) vs. Ulsan - MetLife Stadium - Nova Jersey

(25/06 - 16h) vs. Mamelodi Sundowns - Hard Rock Stadium - Miami

Palmeiras

(15/06 - 19h) vs. Porto - MetLife Stadium - Nova Jersey

(19/06 - 13h) vs. Al Ahly - MetLife Stadium - Nova Jersey

(23/06 - 22h) vs. Inter Miami - Hard Rock Stadium - Miami