Visando 2025, Botafogo manifesta interesse por Bitello, do Dínamo Moscou

Se aproximando do título do Brasileirão 2024 e já com a taça da Libertadores em mãos, o Botafogo se prepara para a reta final da temporada, se preparando para o próximo ano. O clube busca se reforçar para manter o bom desempenho apresentado nesta temporada e cogita a contratação do meia Bitello, de 24 anos.

Atualmente, o jogador defende o Dínamo Moscou, da Rússia. A chegada do atleta seria para o lugar de Thiago Almada, que não deve permanecer no Glorioso após a virada do ano.

A diretoria do Botafogo fez uma consulta por Bitello há duas semanas. A situação ainda não avançou. O jogador foi vendido pelo Grêmio ao clube russo por 10 milhões de euros (R$ 52 milhões na época, em setembro de 2023). Não há uma previsão de valores para uma possível venda do meia.

O jogador está incomodado com o clima de guerra local. Bitello acreditou que as questões envolvendo Rússia e Ucrânia seriam resolvidas rapidamente, mas isso não aconteceu. Porém, o meia tem um vínculo longo com o Dínamo, até a metade de 2028.

Pelo Dínamo, Bitello fez 46 jogos, marcando 11 gols e dando nove assistências. Pelo Grêmio, ele fez 93 partidas, com 19 gols e mais oito assistências. O jogador está inclinado a voltar ao Brasil para retornar à vitrine e tem a seleção brasileira como sonho.