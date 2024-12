Thiago Almada não garante que segue no Botafogo em 2025

O argentino Thiago Almada, um dos responsáveis pela conquista da Libertadores do Botafogo no último sábado (30), não tem permanência garantida no clube para 2025. O meia chegou ao Glorioso no meio do ano e assinou um contrato que prevê uma ida para o Lyon em janeiro.

Em entrevista para o jornal argentino Olé, Almada falou que não sabe se estará no grupo que disputará o Mundial de Clubes de 2025: "Sabemos que vamos estar lá, mas não sei se vou continuar no Botafogo no ano que vem. Mas sei que o clube vai estar lá."

Sobre o Intercontinental deste ano, neste mês, Almada estará presente e falou sobre a expectativa: "Estamos realmente ansiosos para disputar esses jogos, e a final com o Real Madrid."

Aos 23 anos, o argentino falou que chegou ao Botafogo para conquistar títulos e reafirmou que tem o sonho de atuar no futebol europeu: "Quero muito jogar na Europa. Quando vim para o Botafogo, combinei um tempo para depois ir à Europa. Por enquanto, tenho a questão do Lyon, que falei com o dono do clube, que é o mesmo do Botafogo." — lembrou, referindo-se a Textor.

O meia-atacante foi a contratação mais cara da história do Botafogo, no valor de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 137,4 milhões, à época), comprado do Atlanta United, clube dos EUA para onde foi após deixar seu clube formador, o Vélez.