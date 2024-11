Dois funcionários terceirizados morrem em acidente na Transpetro, em Angra dos Reis

No final da manhã desta quarta-feira (27) dois funcionários de uma empresa terceirizada morreram em um acidente da Transpetro, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As vítimas foram identificadas como Hebert Félix Martins, de 21 anos, e Diego Nazareth, de 38 anos.

Hebert morava em Angra dos Reis e era casado. Diego era morador de Volta Redonda e também era casado. Os dois corpos se encontram no Instituto Médico Legal e aguardam liberação. Ambos trabalhavam para a empresa Olicampo e prestavam serviço de manutenção na estação de tratamento de efluentes do Terminal de Angra dos Reis.

Uma plataforma de acesso desabou e ocasionou o acidente. Um terceiro operário sofreu uma fratura no pé e foi encaminhado para o hospital. A Transpetro informou que uma equipe médica chegou a prestar o socorro.

A empresa informou, em nota, que realizará uma comissão para apurar as causas do acidente, além de informar as autoridades o ocorrido.

A Transpetro é um subsidiária logística da Petrobras, responsável por transportar, armazenar, importar e exportar os produtos da empresa. A empresa fica na Ponta Leste de Angra dos Reis.

Em nota, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ/FNP) afirmou que vem "sistematicamente denunciado a situação de sucateamento e precarização das unidades e dos trabalhadores da Transpetro, próprios e terceirizados, como nos terminais da base do Sindipetro-RJ". O sindicato também prestou solidariedade às famílias dos trabalhadores vítimas do acidente.