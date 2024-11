Ronaldo Fenômeno afirma ter desejo de assumir CBF: "É só a minha vontade"

O ex-atacante da seleção brasileira e pentacampeão do mundo, Ronaldo Fenômeno confirmou, em entrevista à ESPN, que tem como objetivo assumir o comando da CBF. No entanto, o craque rechaçou se colocar como candidato, se limitando a dizer que a instituição máxima do futebol brasileiro precisa de uma reformulação.

"Há muitos anos falo da minha ideia de um dia ser presidente da CBF. Isso não mudou, vamos aguardar o momento certo, estou extremamente preparado. Futebol brasileiro precisa de mudanças grandes. Não sou candidato, não tem eleição à vista. É só a minha vontade", disse Ronaldo.

O desejo do ex-jogador de ser presidente da CBF também foi noticiado pelo jornal espanhol "Sport". A publicação afirmou que o ex-atacante seria candidato nas eleições do ano que vem e que teria o interesse de contratar Pep Guardiola como técnico da Seleção Brasileira.

Ídolo do futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno é, atualmente, administrador majoritário do futebol do Real Valladolid, clube da Espanha. O pentacampeão também administrou a SAF do Cruzeiro até o meio deste ano.