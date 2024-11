Após marcar gols em todos os jogos do 1º turno, Botafogo passa por dificuldades contra defesas fechadas

Artur Jorge tem encontrado dificuldades para encontrar soluções para melhorar o desempenho do ataque do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

No final do primeiro turno do Brasileirão 2024, o Botafogo do treinador Artur Jorge se tornou o primeiro clube da história dos pontos corridos a conseguir marcar gols em todos jogos do primeiro turno. Mas, no returno, as coisas mudaram de figura. A equipe vem tendo dificuldades nos últimos jogos e passou em branco contra Cuiabá e Atlético-MG. Isso fez a distância para o vice-líder Palmeiras cair de seis para dois pontos.

O Alvinegro também teve dificuldades para marcar contra o Criciúma, onde empatou por 1x1 e contra o Grêmio, em novo empate mas em 0x0. Em comum entre todas essas partidas é que os adversários defenderam com vários jogadores dentro da área, colocando um bloco muito baixo em campo.

Essa dificuldade para vencer times retrancados é comum. O time se notabilizou, principalmente, por criar chances a partir de acelerar o jogo e tentar agredir os adversários em transições. O técnico Rogério Ceni, do Bahia, percebeu isso: "Se você quiser entrar nesse jogo de transição, essa loucura é o jogo deles você não consegue acompanha-los. Essa bola lançada para o Arias foi um lance que ele estava sozinho contra cinco jogadores e eu disse calma, nós não temos as mesmas características do Botafogo. Temos que trabalhar bem em cima das nossas características. Você vai em uma transição, volta, perde a bola e os caras já estavam em cima."

A declaração foi dada após os confrontos entre Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil. Na semana seguinte, Ceni voltou a falar: "Acelerar contra o Botafogo? Loucura" - completou. Pode não ter sido diretamente por causa das declarações de Rogério Ceni, mas desde então foi mais comum rivais virem com uma estratégia voltada para o lado defensivo ao enfrentar o Alvinegro.

O time marcou 31 gols em 19 jogos no primeiro turno; no returno, são 21 bolas na rede em 15 partidas. A média de gols, que era de 1,6 por duelo, foi para 1,4. Além disso, o Alvinegro teve cinco partidas em branco: Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Cuiabá e Atlético-MG.