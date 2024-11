Rafael Paiva perde prestígio no Vasco e não seguirá no clube em 2025

Rafael Paiva balança no cargo de técnico do Vasco após mais uma derrota - Foto: Matheus Lima/Vasco

Rafael Paiva balança no cargo de técnico do Vasco após mais uma derrota - Foto: Matheus Lima/Vasco

Após mais uma derrota pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Inter em São Januário, o técnico Rafael Paiva está cada vez mais distante de seguir no Vasco em 2025. O treinador vive seu pior momento no clube e tem sua sequência para a próxima temporada praticamente descartada.

Nos bastidores, a diretoria do Vasco já busca outro treinador para o início do ano. O revés para a equipe gaúcha, por 0x1, na quinta-feira (21), foi a terceira consecutiva do Vasco no Brasileirão. O time perdeu a invencibilidade que durava desde abril jogando em sua casa. A queda de rendimento é o que mais tem incomodado internamente e também aos torcedores. O time, que parece sem margem para evolução, soma apenas duas vitórias nos últimos 13 jogos.

Não há garantia que o técnico termine o Brasileirão 2024 no cargo. A pressão aumentou ainda mais após a entrevista coletiva do treinador. Ele disse que "não há torcida que vaia mais jogador que a do Vasco". As palavras soaram negativamente para torcida e para os dirigentes. A falta de uma opção unânime no mercado também impede qualquer troca de técnico de forma imediata.

O Vasco entende que Paiva não é o responsável completo pela situação, mas que a falta de progresso tem a ver com as escolhas feitas por ele. A baixa utilização da base, que foi uma marca dele no início do trabalho, e a pouca experiência para lidar com os medalhões preocupam. O treinador não tem mais todo o grupo na mão, como já aconteceu antes. A dificuldade de lidar com o vestiário é um dos empecilhos para a permanência.

Algumas escolhas ao longo da temporada irritaram internamente. Um exemplo disso foi durante a semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. O técnico optou por colocar Rossi em campo nos minutos finais. O atacante, fora dos planos da diretoria, estava há mais de três meses sem entrar em campo.

A pressão externa é outro elemento que passou a acompanhar o técnico. Antes bem avaliado pela torcida, ele passou a ser questionado por causa dos desempenhos recentes. Na quinta (21), foi xingado pelos vascaínos ao fim do jogo em São Januário.