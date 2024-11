Fluminense tem bom retrospecto contra equipes do G-8 no Maracanã

Fluminense tem bom desempenho no Maracanã contra equipes da parte de cima da tabela do Brasileirão - Foto: Marina Garcia/Fluminense

Fluminense tem bom desempenho no Maracanã contra equipes da parte de cima da tabela do Brasileirão - Foto: Marina Garcia/Fluminense

O desempenho do Fluminense no Brasileirão 2024 aponta que o clube tem sido uma espécie de 'Robin Hood' nesta edição do torneio. O clube perde pontos para os times que lutam contra o rebaixamento e ganha daqueles que disputam título ou vaga na Libertadores. O cenário faz com que o jogo desta sexta (22) diante do Fortaleza, terceiro colocado, seja uma notícia positiva.

O Tricolor carioca tem um aproveitamento de quase 80% quando enfrenta clubes que estão no G-8 da competição. Isso avaliando os oito primeiros colocados na abertura da rodada 34: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo, Internacional, São Paulo, Cruzeiro e Bahia. E os números chamam a atenção. Os dados são do portal Ge.

Atuando no Maracanã, são sete jogos contra equipes que estão no G-8. O aproveitamento é de 76,19%. São cinco vitórias, um empate e uma derrota.

O desempenho é completamente inverso ao da equipe contra adversários que também lutam para se distanciar da zona de rebaixamento. Em 13 partidas, o Flu soma apenas três vitórias e tem um aproveitamento muito ruim de 33,3%.

Fluminense x times do G-8 no Maracanã:

Flamengo 0 x 2 Fluminense — 17/10/2024

Fluminense 1 x 0 Cruzeiro — 03/10/2024

Fluminense 0 x 1 Botafogo — 21/09/2024

Fluminense 2 x 0 São Paulo — 01/09/2024

Fluminense 1 x 0 Bahia — 04/08/2024

Fluminense 1 x 0 Palmeiras — 24/07/2024

Fluminense 1 x 1 Internacional — 04/07/2024