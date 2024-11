Após polêmica, Ramón Díaz diz que não faltou com respeito ao Vasco

Após afirmar, em entrevista, que o Corinthians "é muito maior do que o Vasco", o técnico Ramón Diaz decidiu comentar a declaração, que causou polêmica nas redes sociais na última terça (19). Em coletiva após a vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Cruzeiro, nesta quarta (20), o português negou ter desrespeitado o clube carioca e falou um pouco mais sobre sua relação com o cruz-maltino.

"Primeiro que em nenhum momento faltei respeito ao Vasco, pelo contrário. Foi o clube que nos deu a chance de vir ao Brasil, que estava em uma situação muito complicada. É difícil jogar contra o rebaixamento, e nos receberam bem. Algumas coisas eu não gostei, isso faz parte do jogo", afirmou Diaz, um dia após viralizar com a afirmação polêmica.

Ainda na coletiva, o treinador voltou a comparar as duas equipes, dessa vez em um tom menos divisivo. "Dependemos dos resultados e creio que o que conseguimos no Vasco e no Corinthians são dois campeonatos para nós. Estamos felizes de cumprir o objetivo de muita pressão, muito desgaste", disse.

No início da semana, em uma entrevista ao portal "ge", Diaz havia definido as condições do Corinthians como melhor do que as que encontrou no Vasco, equipe que treinou até o último mês de abril.

"Aqui [no Corinthians], a situação é a mesma, mas conseguimos o resultado mais rápido. A qualidade dos jogadores realmente é muito maior no Corinthians do que no Vasco. Em nível institucional, de clube, é muito maior o Corinthians do que o Vasco. Muito maior. Alguns por aí não vão gostar do que digo, bom, a realidade é essa. O Corinthians tem um grande clube", afirmou o treinador.