Vasco tem conversas para fechara contratação de Danilo, lateral da Juventus e da Seleção

De olho no mercado de transferências para a temporada 2025, o Vasco tem conversas em andamento com o lateral-direito Danilo, da Juventus-ITA e da Seleção brasileira. O jogador, de 33 anos, tem contrato com a equipe italiana até o meio do ano. Ele deseja atuar como zagueiro, posição carente no elenco cruzmaltino.

Danilo está há 13 temporadas na Europa e será titular do Brasil para o confronto desta terça-feira (19) contra o Uruguai, na Fonte Nova, em Salvador. O duelo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O presidente Pedrinho, do Vasco, sonha com a contratação de Danilo tem algum tempo. O clube conversou com o atleta na última janela de transferências a mostrou condições que agradaram bastante ao experiente jogador. Mas, ele optou por permanecer por mais um semestre na Juventus após conversa com o técnico Thiago Motta.

Leia também:

➤ Major preso por planejar morte de Lula e Alckmin é de Niterói

➤ Homem acusado de tentar matar adolescente é preso em Niterói

A diretoria e o jogador combinaram de retomar as negociações no final deste ano. O Vasco sabe que tem a concorrência de outros clubes brasileiro para fechar com o lateral. Um dos trunfos para ter um negócio bem sucedido é Philippe Coutinho. O meia é amigo do lateral, com quem dividiu concentrações na Seleção desde o sub-20. Eles estiveram juntos no grupo do Brasil que disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

Danilo foi o plano A da direção vascaína durante a janela do meio do ano. O clube acabou não contratando nenhum zagueiro no período. Ele atuou em 10 jogos pela Juventus nesta atual temporada, sendo titular em apenas quatro deles.

Nas negociações, Danilo deixou claro que alimenta o desejo de continuar na zaga, posição em que já atua na Juventus. Nesse sentido, o Vasco trata o nome como prioridade. Danilo chegaria para ser titular absoluto e ter sequência no time cruzmaltino.

Revelado pelo América-MG, Danilo ganhou notoriedade no Santos entre 2010 e 2012, fazendo parte da campanha do título da Libertadores de 2011. Foi vendido ao Porto e na sequência teve passagens por Real Madrid e Manchester City. O brasileiro chegou à Juventus em 2019 e tem mais de 200 partidas disputadas com a camisa da Velha Senhora.