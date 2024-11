Artur Jorge deve ter desfalques no ataque para enfrentar o Atlético-MG nesta quarta

O confronto prévio da final da Libertadores, entre Botafogo e Atlético-MG, deve ser de desfalques ofensivos importantes para o Glorioso. O time de Artur Jorge entra em campo nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Independência. Boa parte do ataque titular deve ficar de fora do duelo.

Três dos seis convocados do Botafogo, para diferentes seleções, serão titulares cerca de 24 horas antes da bola rolar. Igor Jesus e Luiz Henrique pelo Brasil, e Savarino pela Venezuela. Os brasileiros estarão em campo no jogo contra o Uruguai, às 21h45 desta terça (19). Dorival Júnior já confirmou que o camisa 9 será titular, o que provavelmente irá tirá-lo de campo pelo Alvinegro. Luiz Henrique deve entrar no decorrer da partida da Seleção.

Savarino começou o último jogo contra o Brasil e deve ser colocado entre os 11 novamente. Assim, Artur Jorge prepara o time para não contar com esses jogadores. Por outro lado, Thiago Almada, com a Argentina, não entrou em campo diante do Paraguai. Caso não jogue nesta noite, contra o Peru, poderá ser o único do quarteto ofensivo titular em campo pelo Botafogo contra a equipe mineira.

Leia também:

➤ Major preso por planejar morte de Lula e Alckmin é de Niterói

➤ Homem acusado de tentar matar adolescente é preso em Niterói

Artur Jorge deve iniciar a partida contra o Galo da seguinte forma: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Júnior Santos (Luiz Henrique), Eduardo (Savarino) e Thiago Almada; Tiquinho Soares.