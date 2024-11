Após vencer Tyson, Jake Paul aceita desafio para lutar contra campeão mundial de boxe

Após vencer o lendário boxeador Mike Tyson, o youtuber Jake Paul decidiu aceitar o desafio do atual campeão da categoria peso-pesado do boxe, o inglês Daniel Dubois. Jake compartilhou em seu Instagram um print de uma provocação recebida por ele nas mensagens e fomentou a realização da luta. No momento, não há nenhuma outra informação oficial sobre data, horário ou local para o confronto.

O youtuber venceu, por pontos, Mike Tyson, que é 31 anos mais velho que ele. O combate contra um boxeador da sua idade, atual campeão da categoria e que vive seu auge físico seria bem mais complicado para o produtor de conteúdo. Tyson foi o campeão mundial dos pesos-pesados entre 1987 e 1990. Dubois conquistou o título da Federação Internacional de Boxe no último mês de junho.

Daniel Dubois é o atual campeão mundial da categoria peso-pesado de boxe | Foto: Reprodução/Instagram

Jake também compartilhou um print de uma conversa com Dubois no Instagram: "Oi Jake, bons negócios no fim de semana, mas o que você acha de lutar pelo título mundial legítimo da categoria peso-pesado? Aqui é o Daniel Dubois te chamando. Vamos fazer acontecer”. O influencer respondeu com uma foto de uma máquina de senhas e escreveu: "Entre na fila".

Em seguida, o youtuber provocou o boxeador no X (antigo Twitter). Ele chegou a mencionar seus empresários: "O cara luta boxe há 12 anos, tem mais de 100 lutas entre amador e profissional e fez uma luta de abertura antes da minha… hahaha Mas f***-se… Vou fazer a Nakisa conversar com o Frankie Warren e colocar você na fila para o trono. Ao contrário do Artur [Beterbiev], você pelo menos tem uns milhares de fãs”.

No caso, Artur Beterbiev é campeão mundial das categorias meio-pesados das organizações WBA, WBC, IBF e WBO. Ele também desafiou Paul após a vitória do influencer contra Tyson.