No Vasco, Vegetti alcança sua quinta artilharia na carreira e ainda tenta buscar a do Brasileirão

Vegetti foi o artilheiro da Copa do Brasil 2024, com sete gols - Foto: Matheus Lima/Vasco

O atacante argentino Pablo Vegetti foi o artilheiro da Copa do Brasil de 2024. Mesmo com o Vasco parando na semifinal, após empate em São Januário contra o Atlético-MG, o camisa 99 levou o prêmio individual do torneio. Ele anotou sete gols, bem mais do que os vice-artilheiros Emiliano Rodriguez (Atlético-GO) e Enner Valencia (Internacional) que marcaram quatro vezes.

Essa é a quinta vez na carreira que o atacante de 36 anos termina como artilheiro máximo de uma competição. Vegetti foi artilheiro também vestindo as camisas do Villa San Carlos e do Belgrano, dois clubes argentinos.

No começo de sua carreira como jogador, na temporada 2012/2013, o argentino comandou a campanha do acesso do Villa San Carlos da Primeira B Metropolitana (equivalente à terceira divisão) à Primera B Nacional (segunda divisão). Na ocasião, ele marcou 24 gols.

As outras aconteceram em sua época de Belgrano. Ele defendeu o clube por cinco temporadas e conseguiu o posto de goleador máximo em duas ocasiões: 2018/2019 e em 2023, antes de acertar com o Vasco, ele marcou 13 vezes na elite. Terminou o campeonato empatado com Michael Santos, do Talleres.

O camisa 99 ainda pode terminar a temporada com mais uma artilharia na sua conta. No Brasileirão, Vegetti marcou 9 vezes. O topo da tabela, hoje, está com o jovem Estêvão, do Palmeiras, que marcou 12 gols. O argentino tem cinco jogos até o fim do campeonato para alcançá-lo. O Vasco ainda enfrenta Internacional (casa), Corinthians (fora), Atlético-GO (casa), Atlético-MG (casa) e Cuiabá (fora).

As artilharias de Vegetti:

• 2012/13, Villa San Carlos - Primera B Metropolitana - 24 gols

• 2018/19, Belgrano - Primera B Nacional - 15 gols (ao lado de Patricio Cucchi, do Gimnasia de Mendoza)

• 2022, Belgrano - Primeira B Nacional - 17 gols

• 2023, Belgrano - Primeira Divisão - 13 gols (ao lado de Michael Santos, do Talleres)

• 2024, Vasco - Copa do Brasil - 7 gols